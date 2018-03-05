محمد عواد يكشف عن طموحات الدراويش في الدوري المصري الموسم الحالي

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تحدث النجم الواعد محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي اليوم الإثنين الموافق لليوم الخامس من شهر مارس الحالي عن طموحات فريقه في مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وذلك قبل المواجهة المقبلة لفريق الدراويش أمام نظيره فريق وادي دجلة غداً الثلاثاء.

فمن خلال تصريحات له اليوم الإثنين للموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي، أكد النجم الواعد محمد عواد أن هدف فريقه الأساسي في مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، هو إنهاء الموسم في المركز الثاني حتى يضمن فريق الدراويش مقعده في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام المقبل 2019.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار النجم الواعد محمد عواد إلى أن زميله محمد مجدي حارس المرمى البديل لفريق الإسماعيلي يُعتبر من حراس المرمى المتميزين، ولكن في الوقت ذاته يجب إعطائه الفرصة الكاملة من أجل إثبات نفسه نظراً لكونه سيُفيد فريق الإسماعيلي في السنوات القادمة.

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