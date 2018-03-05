السد القطري يعود بخسارته الأولى آسيوياً من أمام ناساف الأوزبكي

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تعرض فريق السد القطري لخسارة مفاجئة خارج أرضه على يد مضيفه فريق ناساف من أوزبكستان بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الإثنين الموافق لليوم الخامس من شهر مارس الحالي على أرض دولة أوزبكستان.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق ناساف في المباراة اللاعب عزيزون في الدقيقة الثانية والستين من ركلة جزاء، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الثالثة ضمن دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م.

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وعلى إثر هذه الخسارة استقر رصيد فريق السد عند 6 نقاط في المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثالثة، فيما رفع فريق ناساف رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني في الترتيب.

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