بيروزي الإيراني يتخطى عقبة ضيفه الوصل الإماراتي بثنائية نظيفة

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حقق فريق بيروزي الإيراني فوزاً هاماً على حساب ضيفه فريق الوصل الإماراتي بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الإثنين الموافق لليوم الخامس من شهر مارس الحالي على ملعب أزادي في العاصمة الإيرانية طهران.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق بيروزي في المباراة كلاً من فارشاد في الدقيقة السادسة والثلاثين إضافة إلى علي عليبور في الدقيقة الحادية والأربعين من ركلة جزاء، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الثالثة ضمن دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م.

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وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق بيروزي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة، فيما استقر رصيد فريق الوصل عند صفر من النقاط في المركز الأخير في الترتيب.

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