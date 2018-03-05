المقاولون العرب يكتفي بالتعادل أمام طنطا الطامح في البقاء

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سقط فريق المقاولون العرب في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه فريق طنطا، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الإثنين الموافق لليوم الخامس من شهر مارس الحالي على ملعب عثمان أحمد عثمان في العاصمة المصرية القاهرة.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق المقاولون العرب في المباراة اللاعب إسلام فؤاد في الدقيقة الثامنة والعشرين، فيما تمكن فريق طنطا من تعديل النتيجة في الوقت القاتل وتحديداً في الدقيقة التسعين عبر اللاعب محمد جابر.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع الثامن والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق المقاولون العرب رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما رفع فريق طنطا رصيده إلى 25 نقطة في المركز السادس عشر في الترتيب.

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