إيمري يؤكد جاهزية نجم باريس سان جيرمان قبل مواجهة ريال مدريد

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تحدث الإسباني أوناي إيمري مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الإثنين الموافق لليوم الخامس من شهر مارس الحالي عن جاهزية نجم فريقه، وذلك قبل المواجهة المرتقبة التي سوف تجمع بين الفريق الباريسي وبين نظيره فريق ريال مدريد الإسباني في مساء يوم غداً الثلاثاء في إطار إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الإثنين، أكد المدرب الإسباني أوناي إيمري أن النجم الفرنسي كيليان مبابي سوف يكون حاضراً في المباراة المنتظرة أمام فريق ريال مدريد، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن اللاعب شارك رفقة بقية زملائه بشكل طبيعي للغاية في المران الختامي للفريق الباريسي استعداداً لخوض المباراة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد المدرب الإسباني أوناي إيمري على أن غيابات فريق باريس سان جيرمان في المباراة المرتقبة أمام فريق ريال مدريد، سوف تقتصر على كلاً من الثنائي البرازيلي نيمار جونيور إضافة إلى الأرجنتيني خافيير باستوري.

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