تعرف على تفاصيل جلسة إيهاب جلال مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة ديشا الإثيوبي

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحضيراته اليوم الإثنين الموافق لليوم الخامس من شهر مارس الحالي تحت قيادة مديره الفني الكابتن إيهاب جلال، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة أمام مضيفه فريق ديشا الإثيوبي في إطار ذهاب دور ال32 من مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي 2018 م.

وقبل انطلاقة مران فريق الزمالك اليوم الإثنين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا عقد الكابتن إيهاب جلال جلسة مع كافة لاعبي الفريق، حيث تحدث الكابتن إيهاب جلال مع لاعبي فريق الزمالك عن المواجهة المقبلة أمام فريق ديشا، كما طالب أيضاً لاعبيه بضرورة العودة بنتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب على الأراضي المصرية.

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ويخوض فريق الزمالك مباراة الذهاب في عصر يوم الأربعاء المقبل، على أن تُقام مباراة الإياب على ملعب السويس الجديد على الأراضي المصرية في الأسبوع المقبل مباشرة، علماً بأن فريق الزمالك لا يسعى فقط إلى حجز مقعده في دور المجموعات من المسابقة الأفريقية وإنما يرغب في المنافسة بكل قوة على اللقب.

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