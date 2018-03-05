تراكتور الإيراني يفرض التعادل السلبي على الجزيرة الإماراتي

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سقط فريق الجزيرة الإماراتي في فخ التعادل السلبي بدون أهداف أمام ضيفه فريق تراكتور الإيراني، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم الخامس من شهر مارس الحالي على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وعلى الرغم من أهمية نقاط المباراة كثيراً إلا أن كلاً من الفريقين فشل في تسجيل الأهداف، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الأولى ضمن دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م.

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وعلى إثر هذه النتيجة رفع فريق الجزيرة رصيده إلى 4 نقاط متساوياً مع فريق الغرافة القطري في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى، فيما رفع فريق تراكتور الإيراني رصيده إلى نقطة واحدة فقط في المركز الأخير في الترتيب.

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