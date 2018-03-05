الغرافة القطري يقتنص نقطة ثمينة من ضيفه أهلي جدة السعودي بمشاركة “مؤمن زكريا”

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حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مباراة الديربي الخليجي بين فريق الغرافة القطري وبين ضيفه فريق أهلي جدة السعودي، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم الخامس من شهر مارس الحالي على ملعب ثاني جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق أهلي جدة في المباراة اللاعب عقيل بلغيث في الدقيقة الثانية والستين، ولكن فريق الغرافة تمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة وذلك عبر اللاعب روبرت خوسيه، علماً بأن المباراة قد شهدت أيضاً مشاركة النجم المصري مؤمن زكريا منذ البداية وحتى النهاية.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الأولى ضمن دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م، ليرفع بذلك فريق الغرافة رصيده إلى 4 نقاط متساوياً مع فريق الجزيرة الإماراتي في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة، فيما رفع فريق أهلي جدة رصيده إلى 7 نقاط في المركز الأول في صدارة الترتيب.

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