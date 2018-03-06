موعد مباراة ليفربول وبورتو بمشاركة “محمد صلاح” في دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء 6/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ليفربول وبورتو بمشاركة “محمد صلاح” في دوري أبطال أوروبا، يستقبل فريق ليفربول الإنجليزي نظيره فريق بورتو البرتغالي في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس من شهر مارس الحالي على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول، وذلك في إطار إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

موعد مباراة ليفربول وبورتو

ستُقام مباراة ليفربول وبورتو في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس من شهر مارس الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبورتو

ستكون مباراة ليفربول وبورتو منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون أيضاً المعلق المصري محمد الكواليني هو معلق المباراة على القناة الصوتية الثانية.

تشكيلة فريق ليفربول المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: سيمون مينيوليه

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / ديان لوفرين / جويل ماتيب / ألبيرتو مورينو

خط الوسط: إيمري تشان / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم

خط الهجوم: أليكس أوكسليد تشامبرلين / سولانكي / روبيرتو فيرمينو