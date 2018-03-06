موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء 6/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، يستقبل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره فريق ريال مدريد الإسباني في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس من شهر مارس الحالي على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك في إطار إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

ستُقام مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس من شهر مارس الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

ستكون مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون أيضاً المعلق خليل البلوشي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الثانية.

تشكيلة فريق ريال مدريد المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرخيو راموس / مارسيلو

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / لوكا مودريتش / توني كروس / إيسكو

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو / كريم بنزيمة

تشكيلة فريق باريس سان جيرمان المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: ألفونس أريولا

خط الدفاع: داني ألفيس / تياغو سيلفا / ماركينيوس / كورزاوا

خط الوسط: تياغو موتا / ماركو فيراتي / أدريان رابيو

خط الهجوم: أنخيل دي ماريا / كيليان مبابي / إدينسون كافاني

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