موعد مباراة الأهلي ومونانا في دوري ابطال افريقيا اليوم الثلاثاء 6/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي ومونانا في دوري أبطال أفريقيا، يستقبل فريق الأهلي المصري نظيره مونانا الجابوني في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس من شهر مارس الحالي على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار ذهاب دور ال32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

موعد مباراة الأهلي ومونانا

ستُقام مباراة الأهلي ومونانا في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس من شهر مارس الحالي، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومونانا

ستكون مباراة الأهلي ومونانا منقولة بشكل حصري عبر القمر الصناعي نايل سات على قناة النادي الأهلي، كما ستكون المباراة منقولة أيضاً على قناة النيل للرياضة على التردد الأرضي.

تشكيلة فريق الأهلي المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي / سعد الدين سمير / أيمن أشرف / علي معلول

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / باكا / عبد الله السعيد / جونيور أجايي

خط الهجوم: وليد أزارو

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