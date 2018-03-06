موعد مباراة العين الإماراتي واستقلال طهران الإيراني بمشاركة “حسين الشحات” في دوري أبطال آسيا اليوم الثلاثاء 6/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة العين الإماراتي واستقلال طهران الإيراني بمشاركة “حسين الشحات” في دوري أبطال آسيا، يستقبل فريق العين الإماراتي نظيره فريق استقلال طهران الإيراني في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس من شهر مارس الحالي على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الرابعة ضمن دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م.

موعد مباراة العين واستقلال طهران

ستُقام مباراة العين واستقلال طهران في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس من شهر مارس الحالي، وذلك في تمام الساعة 17:20 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 18:20 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة العين واستقلال طهران

ستكون مباراة العين واستقلال طهران منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

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