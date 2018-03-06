موعد مباراة الهلال السعودي والريان القطري في دوري أبطال آسيا اليوم الثلاثاء 6/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الهلال السعودي والريان القطري في دوري أبطال آسيا، يستقبل فريق الهلال السعودي نظيره فريق الريان القطري في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس من شهر مارس الحالي على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض، وذلك في إطار مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الرابعة ضمن دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م.

موعد مباراة الهلال والريان

ستُقام مباراة الهلال والريان في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس من شهر مارس الحالي، وذلك في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة الهلال والريان

ستكون مباراة الهلال والريان منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

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