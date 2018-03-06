إيهاب جلال: هدفنا تحقيق انطلاقة قوية في المسابقة الأفريقية

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تحدث الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس من شهر مارس الحالي عن المواجهة المقبلة لفريقه، والتي سوف تجمع بينه وبين مضيفه فريق ديشا الإثيوبي في عصر يوم غداً الأربعاء في إطار ذهاب دور ال32 من مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي 2018 م.

فمن خلال تصريحات له اليوم الثلاثاء في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أكد الكابتن إيهاب جلال أن الهدف الأساسي لفريق الزمالك من هذه المباراة هو تحقيق انطلاقة قوية في مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي، وذلك على الرغم من سوء أرضية الملعب الذي سوف تُقام عليه المباراة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن إيهاب جلال إلى أن فريقه سوف يُحاول أن يتعامل بالشكل المطلوب مع أرضية الملعب السيئة للغاية، مشدداً في الوقت ذاته على أن لاعبي فريقه يجب عليهم أن يكونوا حذرين للغاية وخاصة وأن فريق ديشا يُعتبر فريقاً مغموراً ليس من السهل دراسته.

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