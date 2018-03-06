الشناوي يكشف عن أسباب تجديد عقده مع نادي الزمالك

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كشف النجم أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس من شهر مارس الحالي عن الأسباب الرئيسية وراء عملية تجديد عقده مع نادي الزمالك، وذلك قبل المواجهة المقبلة لفريقه أمام مضيفه فريق ديشا الإثيوبي في إطار ذهاب دور ال32 من مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي 2018 م.

فمن خلال تصريحات له اليوم الثلاثاء في المؤتمر الصحفي الخاص بهذه المباراة، أكد النجم أحمد الشناوي أن السبب الرئيسي وراء تجديد عقده مع نادي الزمالك هو صلاة الاستخارة التي قام بها في الأيام القليلة الماضية، إضافة إلى وعد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بالسماح له بالاحتراف الخارجي في حالة وصول عرض مناسب لإمكانياته.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد النجم أحمد الشناوي على مفاوضات تجديد عقده مع نادي الزمالك لم تستغرق أكثر من نصف ساعة فقط لا غير، مشيراً في الوقت ذاته على أنه كان يُفكر جدياً في تأجيل ملف تجديد العقد حتى بعد نهاية مونديال روسيا المقبل إلا أنه تراجع عن ذلك في نهاية المطاف.

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