أسامة نبيه يكشف عن أسماء المهاجمين المرشحين للانضمام لمعسكر مارس

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كشف الكابتن أسامة نبيه المدرب العام للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس من شهر مارس الحالي عن أسماء المهاجمين المحليين، والذين يُعتبرون مرشحين للدخول في قائمة المنتخب الوطني المصري في معسكر شهر مارس الحالي لأحفاد الفراعنة على أرض دولة سويسرا.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الثلاثاء، أكد الكابتن أسامة نبيه أن الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر يُراقب في الوقت الحالي ستة عناصر في مركز رأس الحربة، وذلك من أجل ضم بعض الأسماء منها إلى قائمة المنتخب المصري في معسكر شهر مارس الحالي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن أسامة نبيه إلى أن هذه الأسماء هي، صلاح محسن ومروان محسن من النادي الأهلي وعمر السعيد من نادي وادي دجلة، إضافة إلى خالد قمر من نادي الإنتاج الحربي وأحمد علي من نادي المقاولون العرب وأيضاً أحمد جمعة من نادي المصري البورسعيدي، على أن يتم تحديد قائمة اللاعبين المحليين بشكل عام في اليوم الحادي عشر من عمر الشهر الحالي.

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