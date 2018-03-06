طارق حامد يؤكد جاهزية الزمالك لملاقاة ديشا الإثيوبي

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تحدث النجم المخضرم طارق حامد متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس من شهر مارس الحالي عن المواجهة المقبلة لفريقه، والتي سوف تجمع بينه وبين مضيفه فريق ديشا الإثيوبي في عصر يوم غداً الأربعاء في إطار ذهاب دور ال32 من مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي 2018 م.

فمن خلال تصريحات له اليوم الثلاثاء في المؤتمر الصحفي الخاص بهذه المباراة، أكد النجم طارق حامد أن فريقه جاهز بشكل مثالي من أجل خوض هذه المباراة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن كل عناصر الفريق لديها رغبة كبيرة في تحقيق انطلاقة قوية في مشوار الفريق في مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد النجم طارق حامد على أن فريق الزمالك قد اختلف كثيراً منذ قدوم الكابتن إيهاب جلال المدير الفني الحالي للفريق، مؤكداً في الوقت ذاته أن الكابتن إيهاب جلال يُعامل جميع لاعبي الفريق بدون التفرقة بين لاعب جديد وبين آخر قديم في الفريق.

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