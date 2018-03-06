محمد النني على مشارف الرحيل عن أرسنال في الصيف المقبل

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كشفت صحيفة “ميرور” الإنجليزية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس من شهر مارس الحالي عن مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك بخصوص مستقبل النجم المصري محمد النني مع ناديه الحالي أرسنال الإنجليزي، وخاصة في ظل العديد من المتغيرات التي ستحدث داخل جدران قلعة النادي اللندني في الصيف المقبل.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن إدارة نادي أرسنال قد وضعت النجم المصري محمد النني على قائمة المغادرين لنادي أرسنال خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وذلك في إطار سعي إدارة النادي اللندني إلى إحداث تعديل شامل على قائمة فريق أرسنال قبل انطلاقة الموسم المقبل من خلال ترحيل اللاعبين غير المؤهلين لحمل قميص النادي اللندني.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن قائمة المغادرين لقلعة نادي أرسنال في الصيف المقبل، تضم أيضاً كلاً من حارس المرمى التشيكي بيتر تشيك والإنجليزي جاك ويلشير، إضافة إلى الإسباني سانتي كازورلا مع احتمالية إضافة أسماء أخرى، علماً بأن هذه التعديلات سوف تحدث سواء في حالة رحيل أو بقاء الفرنسي أرسين فينغر كمدرباً لفريق أرسنال.

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