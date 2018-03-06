الوحدة الإماراتي يقترب من توديع دوري أبطال آسيا بعد خسارته الثالثة توالياً

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تعرض فريق الوحدة الإماراتي للخسارة الثالثة له على التوالي وهذه المرة خارج أرضه على يد مضيفه فريق ذوب آهن الإيراني بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس من شهر مارس الحالي على أرض دولة إيران.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق ذوب آهن في المباراة اللاعب الإيراني باريزي في الدقيقة الرابعة والثلاثين والدقيقة الثالثة والسبعين، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الثانية ضمن دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م.

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وعلى إثر هذه النتيجة رفع فريق ذوب آهن رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية، فيما استقر رصيد فريق الوحدة عند صفر من النقاط في المركز الأخير في الترتيب، مما يجعله بالتالي على مشارف الإقصاء بشكل رسمي من مسابقة دوري أبطال آسيا منذ دور المجموعات.

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