تعرف على قائمة يوفنتوس في مباراته القادمة أمام توتنهام في دوري أبطال أوروبا

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أعلن الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس الإيطالي عن قائمة فريقه، والتي ستكون حاضرة في المباراة المرتقبة يوم غداً الأربعاء أمام مضيفه فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وذلك في إطار إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

وقد شهدت القائمة غياب بارز للنجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش بداعي الإصابة، إضافة إلى كلاً من الإيطالي فيديريكو برنارديسكي وأيضاً الكولومبي خوان كوادرادو، علماً بأن مباراة الذهاب بين الفريقين كانت قد انتهت على وقع التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما لكل فريق على ملعب أليانز في مدينة تورينو.

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قائمة فريق يوفنتوس في مباراته أمام توتنهام هوتسبير

حراسة المرمى: جانلويجي بوفون / فويتشيك تشيزني / بنسوليو / ديل فافيرو

خط الدفاع: جورجيو كيليني / مهدي بن عطية / أندريا بارزالي / روجاني / ستيفان ليشتاينر / دي تشيليو

خط الوسط: ميراليم بيانيتش / سامي خضيرة / بليز ماتويدي / كلاوديو ماركيزيو / كوادو أسامواه / ستورارو / بنتانكور / دوغلاس كوستا

خط الهجوم: باولو ديبالا / غونزالو هيغواين

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