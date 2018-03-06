الدحيل القطري يواصل زعامته للمجموعة الثانية بعد فوزه الصعب على لوكوموتيف طشقند الأوزبكي

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حقق فريق الدحيل القطري فوزاً صعباً على حساب ضيفه فريق لوكوموتيف طشقند من أوزبكستان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس من شهر مارس الحالي على ملعب عبد الله بن ناصر بن خليفة في العاصمة القطرية الدوحة.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق الدحيل في المباراة كلاً من المغربي يوسف العربي في الدقيقة التاسعة والدقيقة التاسعة عشر، إضافة إلى التونسي يوسف المساكني في الدقيقة الخامسة والعشرين، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الثانية ضمن دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م.

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وعلى إثر هذه النتيجة رفع فريق الدحيل رصيده إلى 9 نقاط في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى وحيداً دون أي شريك، فيما استقر رصيد فريق لوكوموتيف طشقند عند 3 نقاط في المركز الثالث في الترتيب.

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