الإسماعيلي يواصل صحوته بفوزه على وادي دجلة بثنائية

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حقق فريق الإسماعيلي فوزاً هاماً على حساب ضيفه فريق وادي دجلة بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس من شهر مارس الحالي على ملعب الإسماعيلية.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق الإسماعيلي في المباراة كلاً من الكولومبي دييجو كالديرون في الدقيقة الثانية والأربعين وأيضاً شكري نجيب في الدقيقة الثانية والستين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق وادي دجلة اللاعب باتريك مانو في الدقيقة الثانية والخمسين.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع الثامن والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق الإسماعيلي رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما استقر رصيد فريق وادي دجلة عند 26 نقطة في المركز الخامس عشر في الترتيب.

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