الاستقلال الإيراني يفرض التعادل على مضيفه العين الإماراتي بمشاركة “حسين الشحات”

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سقط فريق العين الإماراتي في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على أرضه أمام ضيفه فريق استقلال طهران الإيراني، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس من شهر مارس الحالي على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق العين في المباراة كلاً من السويدي ماركوس بيرغ في الدقيقة الثالثة والستين والإماراتي أحمد خليل في الدقيقة التاسعة والثمانين من ركلة جزاء، فيما سجل أهداف فريق استقلال طهران اللاعب مامي تيام في الدقيقة الثانية والخمسين والدقيقة السابعة والسبعين.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الرابعة ضمن دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م، ليرفع بذلك فريق العين رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة، فيما رفع فريق استقلال طهران رصيده إلى 5 نقاط في المركز الأول في صدارة الترتيب.

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