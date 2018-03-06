تعرف على نتائج مباريات الدوري السعودي اليوم الثلاثاء 6/3/2018 بمشاركة المحترفين المصريين

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شهد اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس من شهر مارس الحالي إقامة ثلاثة مباريات مؤجلة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2017 / 2018 م، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم جميع نتائج مباريات اليوم والتي شارك بها بعض اللاعبين المصريين المحترفين في أندية الدوري السعودي.

وفي المباراة الأولى تعادل فريق الاتفاق سلبياً بدون أهداف أمام ضيفه فريق الفيصلي، علماً بأن هذه المباراة قد شهدت مشاركة النجم المصري صالح جمعة من جانب فريق الفيصلي، كما شهدت أيضاً مشاركة النجم المصري حسين السيد من جانب فريق الاتفاق.

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وعلى إثر هذه النتيجة رفع فريق الاتفاق 30 نقطة في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما رفع فريق الفيصلي رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث في الترتيب.

وفي المباراة الثانية حقق فريق الفتح فوزاً كاسحاً على حساب ضيفه فريق الباطن بخمسة أهداف مقابل هدفين بعد أن كان متأخراً بهدفين مقابل لا شئ، علماً بأن هذه المباراة قد شهدت مشاركة النجم المصري محمد عبد الشافي من جانب فريق الفتح.

وعلى إثر هذه النتيجة رفع فريق الفتح رصيده إلى 32 نقطة في المركز الخامس في الترتيب، فيما استقر رصيد فريق الباطن عند 24 نقطة في المركز الحادي عشر في الترتيب.

وفي المباراة الثالثة والأخيرة حقق فريق الفيحاء فوزاً مثيراً خارج أرضه على حساب مضيفه فريق أُحد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرفع بذلك فريق الفيحاء رصيده إلى 31 نقطة في المركز السابع في الترتيب، فيما استقر رصيد فريق أُحد عند ثمانية عشر نقطة فقط لا غير في المركز الثالث عشر في الترتيب.

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