ريال مدريد يتخطى عقبة باريس سان جيرمان ويضمن مقعده في ربع نهائي دوري الأبطال

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تأهل فريق ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في الموسمين الماضيين إلى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك عقب فوزه خارج أرضه على حساب مضيفه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس من شهر مارس الحالي على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق ريال مدريد في المباراة كلاً من الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة الحادية والخمسين والبرازيلي كارلوس كاسيميرو في الدقيقة الثمانين، فيما سجل الهدف الوحيد لفريق باريس سان جيرمان الأوروغوياني إدينسون كافاني في الدقيقة الحادية والسبعين.

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وجاءت هذه المباراة في إطار إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م، علماً بأن الفريق الملكي كان قد فاز في مباراة الذهاب أيضاً ولكن بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليضمن بذلك فريق ريال مدريد مقعده في الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

تشكيلة فريق باريس سان جيرمان الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: ألفونس أريولا

خط الدفاع: داني ألفيس / تياغو سيلفا / ماركينيوس / يوري بيرشيش

خط الوسط: تياغو موتا / ماركو فيراتي / أدريان رابيو

خط الهجوم: أنخيل دي ماريا / كيليان مبابي / إدينسون كافاني

تشكيلة فريق ريال مدريد الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرخيو راموس / مارسيلو

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / ماتيو كوفاسيتش / ماركو أسينسيو / لوكاس فاسكيز

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو / كريم بنزيمة

ملخص مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد

في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول فريق باريس سان جيرمان أن يضغط بشكل قوي للغاية على ضيفه سعياً لتسجيل هدف مبكر وخاصة في ظل الأجواء الجماهيرية المشحونة للغاية من الجماهير الفرنسية في مدرجات ملعب حديقة الأمراء.

وفي مقابل ذلك بدا واضحاً الهدوء والثقة على لاعبي فريق ريال مدريد، والذي أراد امتصاص حماسة فريق العاصمة الفرنسية ومن ثم البحث عن خطف هدف من شأنه أن يجعله قريباً للغاية من التأهل إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

وفي الدقيقة الثامنة عشر سنحت أولى الفرص الخطيرة لصالح فريق ريال مدريد في المباراة، وذلك حينما سدد القائد سيرخيو راموس كرة من داخل منطقة الجزاء إلا أن حارس المرمى ألفونس أريولا أنقذ مرمى فريقه من أولى الأهداف بعدما تصدى للكرة بنجاح.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء وتحديداً في الدقيقة الثامنة والثلاثين سنحت أمام فريق ريال مدريد فرصة مثالية من أجل قتل المباراة نهائياً، وذلك حينما انفرد الفرنسي كريم بنزيمة بحارس المرمى ألفونس أريولا، إلا أن الأخير تألق وأبعد الكرة للخارج منقذاً مرمى فريقه ومُبقياً على آمال فريقه في التأهل.

وفي الدقيقة الثالثة والأربعين انفرد الفرنسي كيليان مبابي بحارس المرمى كيلور نافاس، إلا أن الأخير تألق هو أيضاً وأبعد الكرة للخارج وأبقى على نظافة شباكه من الأهداف، لتمر بعدها بقية دقائق الشوط دون أن تشهد أي جديد من الطرفين لينتهي الشوط على وقع التعادل السلبي بدون أهداف وهي النتيجة التي تصب في مصلحة الفريق الملكي بدون أدنى شك.

وفي شوط المباراة الثاني دخل فريق باريس سان جيرمان عازماً على تسجيل الأهداف في ظل الدعم الجماهيري الكبير من أنصاره، وفي المقابل حاول الفريق الملكي إغلاق مناطقه الدفاعية بإحكام شديد مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة من أجل حسم المباراة.

وفي الدقيقة الخمسين كاد الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو يمنح لفريقه الأسبقية، وذلك بعدما سدد كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء ولكن كرته مرت بجانب المرمى بقليل وسط حالة من القلق الشديد لجماهير نادي باريس سان جيرمان.

وبعدها بدقيقة واحدة فقط تلقى الفريق الباريسي ضربة موجعة للغاية، وذلك حينما الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو في تسجيل الهدف الأول لفريقه وسط حالة من الصدمة في ملعب حديقة الأمراء.

وفي الدقيقة التاسعة والخمسين حاول الإسباني أوناي إيمري مدرب فريق باريس سان جيرمان أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه الهجومي، وذلك من خلال إشراك الأرجنتيني خافيير باستوري بدلاً من الإيطالي تياغو موتا.

وفي الدقيقة السادسة والستين تعقدت أمور فريق باريس سان جيرمان تماماً، وذلك بعدما تحصل الإيطالي ماركو فيراتي على البطاقة الصفراء الثانية له في المباراة، ليُغادر أرض الملعب مطروداً ويُكمل الفريق الباريسي المواجهة بعشرة لاعبين فقط مما جعل مهمته شبه مستحيلة في بقية دقائق المباراة.

وبعدها بأربعة دقائق فقط كاد فريق ريال مدريد يُسجل ثاني أهدافه في المباراة، وذلك حينما سدد الإسباني ماركو أسينسيو كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن القائم الأيمن لحارس المرمى ألفونس أريولا تصدى للكرة وأنقذ الفريق الباريسي.

وفي الدقيقة الحادية والسبعين نجح فريق باريس سان جيرمان في تعديل النتيجة وذلك عبر المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني مما أشعل المباراة نوعاً ما من جديد وأبقى على آمال فريق باريس سان جيرمان في التأهل.

وبعد الهدف مباشرة حاول الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه، وذلك من خلال إشراك الألماني توني كروس بدلاً من الكرواتي ماتيو كوفاسيتش.

وفي الدقيقة السادسة والسبعين واصل المدرب الإسباني أوناي إيمري محاولة تنشيط خطوطه الأمامية، وهذه المرة من خلال إشراك الألماني يوليان دراكسلر بدلاً من الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، وفي الجانب المقابل فعل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان نفس الأمر وذلك من خلال إشراك الويلزي جاريث بيل بدلاً من الفرنسي كريم بنزيمة.

وفي الدقيقة الثمانين حسم فريق ريال مدريد الأمور نهائياً، وذلك بعدما سجل له البرازيلي كارلوس كاسيميرو الهدف الثاني في المباراة وسط حالة من الإحباط من جانب لاعبي فريق باريس سان جيرمان.

وبعدها بدقيقتين واصل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان تعديلاته التكتيكية على تشكيلة فريقه، وهذه المرة من خلال إشراك الإسباني إيسكو بدلاً من الإسباني ماركو أسينسيو سعياً لإحكام السيطرة على وسط الميدان.

وفي الدقيقة الثالثة والثمانين كاد الفريق الملكي يُضيف ثالث أهدافه في المباراة، وذلك حينما الإسباني لوكاس فاسكيز كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ولكن القائم الأيمن لحارس المرمى ألفونس أريولا تصدى للكرة وحرم الريال من التسجيل للمرة الثانية.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة حاول فريق باريس سان جيرمان أن يُدرك التعادل على أقل تقدير، ولكنه فشل في تحقيق ذلك حتى أطلق الحكم الألماني فيليكس بريش صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز الفريق الملكي وتأهله إلى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا في إطار سعيه للتتويج باللقب الثالث له على التوالي.

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