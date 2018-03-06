التعادل يحسم ديربي الخليج بين الهلال السعودي والريان القطري

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حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مباراة ديربي الخليج بين فريق الهلال السعودي وبين ضيفه فريق الريان القطري، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس من شهر مارس الحالي على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق الريان في المباراة اللاعب محسن متولي في الدقيقة الثالثة، ولكن فريق الهلال تمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة الثامنة والخمسين عبر اللاعب عبد الله الزوري.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الرابعة ضمن دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م، ليرفع بذلك فريق الهلال رصيده إلى نقطتين فقط لا غير في المركز الأخير في جدول ترتيب المجموعة الرابعة، فيما رفع فريق الريان رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني في الترتيب.

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