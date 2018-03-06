الأهلي يضع قدماً ونصف في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا

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وضع فريق الأهلي قدماً ونصف في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا عقب فوزه الكاسح على حساب ضيفه فريق مونانا الغابوني بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس من شهر مارس الحالي على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة.

وقد نجح في تسجيل أهداف المارد الأحمر في المباراة كلاً من مروان محسن في الدقيقة الرابعة عشر والمغربي وليد أزارو في الدقيقة الثانية والعشرين، إضافة إلى النجم عبد الله السعيد في الدقيقة الرابعة والستين والدقيقة التاسعة والستين.

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وجاءت هذه المباراة في إطار ذهاب دور ال32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م، علماً بأن مباراة الإياب سوف تُقام على أرض دولة الغابون في الأسبوع المقبل والتي سوف تكون شكلية بنسبة كبيرة للغاية للمارد الأحمر.

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