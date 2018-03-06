ليفربول يتأهل رسمياً لربع نهائي دوري الأبطال رغم تعادله السلبي مع بورتو

تأهل فريق ليفربول الإنجليزي إلى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك بالرغم من تعادله السلبي بدون أهداف أمام ضيفه فريق بورتو البرتغالي، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس من شهر مارس الحالي على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول.
وعلى الرغم من محاولات كلاً من الطرفين بحثاً عن تسجيل الأهداف إلا أن كلاهما فشل في تحقيق مبتغاه، علماً بأن المباراة قد شهدت أيضاً مشاركة الفرعون المصري محمد صلاح كلاعب بديل,
وجاءت هذه المباراة في إطار إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م، علماً بأن فريق ليفربول كان قد فاز في مباراة الذهاب بخمسة أهداف مقابل لا شئ في ملعب دراغاو على الأراضي البرتغالية.
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