“الأهلي” يصدر بيان يعلن فيه عن رفضه لأعمال الشغب التي وقعت بمباراة مونانا

Advertisements

تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها المتحدث الرسمي لمجلس إدارة النادي الأهلي المصري “شريف فؤاد” عن إصدار بيان من قبل إدارة النادي الأهلي لرفض أعمال الشغب التي وقعت في نهاية مباراة النادي الأهلي مساء يوم الثلاثاء أمام نادي مونانا الجابوني والتي أسفرت عن فوز النادي الأهلي برباعية نظيفة.

وأعلن شريف فؤاد قائلاً “البيان أكد استنكاره لتجاوز بعض الجماهير، وهم قلة رفضوا أن يخرج المنظر العام لمشجعي النادي الأهلي بالشكل الطبيعي المحترم لهم”.

Advertisements

وأضاف المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي قائلاً “الجماهير كانت حزينة من قلة أعداد الجماهير، والأغلبية حريصة على الهدوء والخروج بشكل إيجابي لكن الأقلية هي من تثير الشغب وهو ما يرفضه النادي الأهلي”.

ويجدر هنا الإشارة أن في نهاية مباراة القلعة الحمراء أمام نادي مونانا الجابوني والتي تم إجرائها في استاد القاهرة قد شهدت أحداث مؤسفة من قبل جماهير النادي الأهلي والتي قامت بالهجوم على بعض من الأفراد والمؤسسات ووجهت السباب لهم.

وقد قامت الجماهير بإشعال الألعاب النارية والشماريخ إلى جانب قيامهم بتكسير استاد القاهرة في سابقة قد تؤدي إلى منع الجماهير من حضور المباريات مرة أخرى.

أقرا المزيد “الأرصاد الجوية” تعلن طقس الغد شديد الحرارة وتحذر من تخفيف الملابس