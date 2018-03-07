موعد مباراة يوفنتوس وتوتنهام هوتسبير في دوري أبطال أوروبا اليوم الاربعاء 7/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة يوفنتوس وتوتنهام هوتسبير في دوري أبطال أوروبا، يستقبل فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي نظيره فريق يوفنتوس الإيطالي في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم السابع من شهر مارس الحالي على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في إطار إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

موعد مباراة يوفنتوس وتوتنهام هوتسبير

ستُقام مباراة يوفنتوس وتوتنهام هوتسبير في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم السابع من شهر مارس الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وتوتنهام هوتسبير

ستكون مباراة يوفنتوس وتوتنهام هوتسبير منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

تشكيلة فريق يوفنتوس المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: جانلويجي بوفون

خط الدفاع: أندريا بارزالي / مهدي بن عطية / جورجيو كيليني

خط الوسط: ستيفان ليشتاينر / سامي خضيرة / بليز ماتويدي / أليكس ساندرو / ميراليم بيانيتش

خط الهجوم: باولو ديبالا / غونزالو هيغواين

تشكيلة فريق توتنهام هوتسبير المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: هوغو لوريس

خط الدفاع: سيرج أورييه / دافينسون سانشيز / يان فيرتونغن / بن ديفيس

خط الوسط: إيريك داير / موسى ديمبيلي / ديلي آلي / كريستيان إريكسين / هيونغ مين سون

خط الهجوم: هاري كين