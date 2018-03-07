قرار هام من اتحاد الكرة بخصوص مباريات الأهلي الأفريقية

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اتخذ الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة اليوم الأربعاء الموافق لليوم السابع من شهر مارس الحالي قراراً هاماً للغاية، وذلك بخصوص المباريات القادمة لفريق الأهلي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام الحالي 2018.

فمن خلال تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أكد ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم أن جميع مباريات فريق الأهلي القادمة على أرضه في مسابقة دوري أبطال أفريقيا سوف يتم نقلها خارج العاصمة المصرية القاهرة وتحديداً إلى ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار ثروت سويلم إلى أن شغب بعض جماهير النادي الأهلي بدون داعي في أولى مباريات المارد الأحمر الأفريقية في مساء يوم أمس الثلاثاء، أدى إلى حدوث تلفيات في مدرجات ملعب القاهرة الدولي مما يجعل هناك استحالة لاستضافة ملعب القاهرة أي مباراة لفريق الأهلي في الفترة القادمة بحضور الجماهير.

وفي ختام تصريحاته شدد ثروت سويلم على أن الاتحاد المصري لكرة القدم سوف يتخذ عدة قرارات صارمة بشكل رسمي في الأيام القليلة القادمة، وذلك كرد فعل على أحداث الشغب غير المبررة من بعض جماهير النادي الأهلي في مباراة يوم أمس الثلاثاء.

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