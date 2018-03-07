ليفربول يضع شرطاً أساسياً من أجل بيع محمد صلاح الصيف المقبل

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الأربعاء الموافق لليوم السابع من شهر مارس الحالي أن إدارة نادي ليفربول الإنجليزي قد وضعت شرطاً أساسياً، وذلك من أجل التخلي عن خدمات الفرعون المصري محمد صلاح لأي نادي في القارة الأوروبية خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

حيث أشارت التقارير إلى أن إدارة نادي ليفربول مستعدة للتخلي عن خدمات الفرعون المصري محمد صلاح، ولكن ذلك لن يحدث إلا في حالة واحدة فقط وهي دفع مبلغ 90 مليون جنيه إسترليني من طرف أي نادي يرغب في التعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن إدارة نادي ليفربول تُحاول أن تقوم بوضع شروط تعجيزية على أي نادي، وخاصة وأنها لا ترغب في التفريط تحت أي ظرف من الظروف في خدمات الفرعون المصري محمد صلاح والذي بات يُعتبر أحد أهم الأعمدة داخل قلعة أنفيلد رود.

وبحسب بعض التقارير الصحفية العالمية في الآونة الأخيرة، فإن أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد مع الفرعون المصري محمد صلاح هي أندية ريال مدريد الإسباني إضافة إلى نادي بايرن ميونخ الألماني، مما جعل قيمة اللاعب ترتفع بشكل ملحوظ للغاية في ظل الصراع الشرس من أجل ضمه في الصيف المقبل.

ومن جانبه لا يزال الفرعون المصري محمد صلاح يتألق بشكل ملفت للغاية مع ناديه الحالي ليفربول، حيث وصل عدد أهدافه مع فريق الريدز في أول موسم له فقط إلى 32 هدفاً على مستوى جميع المسابقات، علماً بأن 24 هدفاً منها قد سجلهم في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز مما جعله يتواجد في المركز الأول على لائحة ترتيب الهدافين للبريمرليغ متساوياً مع الهداف الإنجليزي هاري كين.

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