خطوة هامة من الخطيب لتجديد عقد الثنائي عبد الله السعيد وأحمد فتحي

ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأربعاء الموافق لليوم السابع من شهر مارس الحالي أن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قد قام بخطوة جديدة وهامة، وذلك في إطار سعيه إلى حسم ملف التجديد لكلاً من ثنائي القلعة الحمراء عبد الله السعيد وأحمد فتحي قبل نهاية الموسم الحالي.
حيث أشارت التقارير إلى أن الكابتن محمود الخطيب قام بتكليف النجم المخضرم حسام غالي قائد فريق الأهلي حالياً بالتفاوض مع كلاً من الثنائي عبد الله السعيد وأحمد فتحي، وذلك من أجل إقناعهُما بضرورة التجديد للمارد الأحمر في الفترة القليلة القادمة.
كما أضافت التقارير أيضاً أن هذه الخطوة من جانب الكابتن محمود الخطيب تأتي بعدما فشل كلاً من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إضافة إلى عدلي القيعي مدير التعاقدات في النادي في عملية المفاوضات مع كلاً من الثنائي المرغوب في تجديد عقده.
ويبقى العائق الأساسي أمام النادي الأهلي من أجل تجديد عقد كلاً من الثنائي عبد الله السعيد وأحمد فتحي هي الأمور المادية، حيث يرغب كلاً منهما في الحصول على مبلغ 30 مليون جنيه مصري من أجل التوقيع على عقود جديدة مع النادي الأهلي، وهو الأمر الذي رفضه النادي الأهلي نهائياً في الآونة الأخيرة.
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