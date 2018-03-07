صحيفة عالمية تُسلط الضوء على شغب جماهير النادي الأهلي أمام مونانا

Advertisements

قامت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية اليوم الأربعاء الموافق لليوم السابع من شهر مارس الحالي بتسليط الضوء على أحداث الشغب التي قامت بها جماهير النادي الأهلي، وذلك في أولى المباريات الأفريقية للمارد الأحمر في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م والتي جمعته بضيفه مونانا الغابوني.

حيث أشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من فوز فريق الأهلي في المباراة بأربعة أهداف مقابل لا شئ، إلا أن جماهير القلعة الحمراء الحاضرة في مدرجات ملعب القاهرة قامت بأعمال شغب غير مبررة عقب نهاية المباراة مباشرة.

Advertisements

كما أضافت الصحيفة أيضاً أن جماهير النادي الأهلي قامت بإتلاف بعض مقاعد مدرجات ملعب القاهرة الدولي، وأيضاً قامت بإطلاق الشماريخ مما أدى إلى حدوث اشتباكات كادت أن تكون عنيفة للغاية بين جماهير القلعة الحمراء وبين قوات الأمن في ملعب القاهرة.

وقد أكدت الصحيفة أيضاً أن أحداث شغب جماهير النادي الأهلي لن تعود على النادي الأهلي بالنفع تماماً، وخاصة في ظل العقوبات المرتقبة عليه من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم أولاً وأيضاً من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشكل رئيسي.

إقرأ أيضاً: خطوة هامة من الخطيب لتجديد عقد الثنائي عبد الله السعيد وأحمد فتحي