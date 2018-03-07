الأهلي يتلقى أخباراً سعيدة قبل مواجهة إنبي في الدوري المصري

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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق لليوم السابع من شهر مارس الحالي أخباراً سعيدة للغاية، وذلك قبل مباراته القادمة والتي سوف تجمع بينه وبين نظيره فريق إنبي في يوم الأحد المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث أكد الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي تعافي كلاً من الثنائي باسم علي وأحمد حمودي من الإصابة بشكل كامل، على أن يعود كلاً منهما إلى التدريبات الجماعية لفريق الأهلي انطلاقاً من يوم غداً الخميس، وبالتالي بات كلاً منهما جاهزاً من أجل المشاركة في المباراة القادمة أمام فريق إنبي.

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ومن جانبه قام الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي بمنح كافة لاعبي المارد الأحمر راحة سلبية من التدريبات اليوم الأربعاء من أجل تفادي الإرهاق أو الإصابات، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم غداً الخميس على ملعب التتش بمقر النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة.

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