سيد معوض: الأهلي اقترب من دور المجموعات وأتمنى عدم نقل مباريات الأهلي خارج القاهرة

Advertisements

قام الكابتن سيد معوض المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالتعليق اليوم الأربعاء الموافق لليوم السابع من شهر مارس الحالي على الفوز الكاسح الذي حققه فريقه، والذي جاء في مساء يوم أمس الثلاثاء على حساب ضيفه نادي مونانا الغابوني بأربعة أهداف مقابل لا شئ.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أكد الكابتن سيد معوض أن فريق الأهلي اقترب بشكل كبير للغاية من حجز مقعده في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن فريق الأهلي يجب أن يخوض مباراة الإياب الأسبوع المقبل بنفس الجدية التي خاض بها مباراة الذهاب.

Advertisements

وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن سيد معوض على أنه يتمنى عدم نقل مباريات فريق الأهلي القادمة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا خارج القاهرة، وخاصة وأن ذلك الملعب يُعطي المارد الأحمر أفضلية كبيرة للغاية أمام منافسيه، مؤكداً أن أحداث الشغب في مباراة يوم أمس كانت من قلة لا تُمثل جماهير النادي الأهلي على الإطلاق.

إقرأ أيضاً: الأهلي يتلقى أخباراً سعيدة قبل مواجهة إنبي في الدوري المصري