هيئة ملعب القاهرة الدولي تكشف عن حجم الخسائر بعد شغب جماهير الأهلي

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كشف علي درويش رئيس هيئة ملعب القاهرة الدولي اليوم الأربعاء الموافق لليوم السابع من شهر مارس الحالي عن حجم الخسائر والتلفيات في مدرجات ملعب القاهرة، والتي تسببت بها بعض جماهير النادي الأهلي في مباراة يوم أمس الثلاثاء أمام نادي مونانا الغابوني في إطار ذهاب دور ال32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أكد علي درويش أن قيمة الخسائر والتلفيات الأولية في ملعب القاهرة الدولي قد وصلت إلى مبلغ 650 ألف جنيه مصري حتى هذه اللحظة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الإدارة المالية لملعب القاهرة الدولي سوف تقوم بالكشف عن المبلغ النهائي في الساعات القليلة القادمة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد علي درويش على أن إدارة ملعب القاهرة الدولي سوف تقوم بإرسال خطاب رسمي إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب عقب تحديد حجم الخسائر بشكل كامل، وذلك حتى يتكفل النادي الأهلي بدفع المبلغ كاملاً من أجل إصلاح هذه التلفيات.

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