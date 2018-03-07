الزمالك يعود بنتيجة إيجابية من إثيوبيا رغم الخسارة على يد ديشا الإثيوبي

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تعرض فريق الزمالك للخسارة خارج أرضه على يد مضيفه فريق ديشا الإثيوبي بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأربعاء الموافق لليوم السابع من شهر مارس الحالي على أرض دولة إثيوبيا.

وكان فريق ديشا قد نجح في تسجيل الهدف الأول له في الدقيقة السادسة عشر، ولكن فريق الزمالك تمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة السابعة والثلاثين عبر اللاعب عماد فتحي، إلا أن فريق ديشا تمكن من تسجيل الهدف الثاني له في المباراة في الدقيقة الثامنة والسبعين.

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وجاءت هذه المباراة في إطار ذهاب دور ال32 من مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي 2018 م، علماً بأن مباراة الإياب سوف تُقام بين الطرفين على ملعب السويس الجديد على الأراضي المصرية في اليوم الثامن عشر من عمر الشهر الحالي أيضاً. ويبقى فريق الزمالك قريباً للغاية من التأهل إلى دور المجموعات وخاصة بعدما نجح في تسجيل هدف خارج أرضه.

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