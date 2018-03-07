أسطورة مانشستر يونايتد يكشف عن حظوظ ليفربول في دوري أبطال أوروبا

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تحدث النجم الدولي الإنجليزي السابق ريو فرديناند أسطورة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي سابقاً اليوم الأربعاء الموافق لليوم السابع من شهر مارس الحالي عن حظوظ نادي ليفربول الإنجليزي في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح الأخير في التأهل إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له اليوم الأربعاء، أكد الأسطورة الدفاعية ريو فرديناند أن فريق ليفربول قادر على مواصلة مشواره في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، وليس ذلك فحسب بل إنه قادر أيضاً على المنافسة بقوة على اللقب رفقة عمالقة القارة الأوروبية.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الأسطورة ريو فرديناند على أن فريق ليفربول يمتلك في خط الهجوم ثلاثة لاعبين من طراز رفيع للغاية، وهم الفرعون المصري محمد صلاح إضافة إلى كلاً من السنغالي ساديو ماني وأيضاً البرازيلي روبيرتو فيرمينو، مما يجعل فريق ليفربول قوياً للغاية ولا يخشى أي فريق آخر مهما كانت قوته.

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