إسماعيل يوسف: الخسارة أمام ديشا ليست سيئة والحسم في مباراة الإياب

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قام الكابتن إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك حالياً والمشرف العام على قطاع الكرة بالنادي بالتعليق اليوم الأربعاء الموافق لليوم السابع من شهر مارس الحالي على الخسارة التي تعرض لها فريقه، والتي جاءت على يد فريق ديشا الإثيوبي بهدفين مقابل هدف واحد في إطار ذهاب دور ال32 من مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي 2018 م.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أكد الكابتن إسماعيل أن خسارة فريق الزمالك على يد فريق ديشا الإثيوبي ليست سيئة على الإطلاق، وخاصة وأن فريق الزمالك نجح في تسجيل هدف خارج أرضه مما سيُساعده كثيراً في مباراة الإياب.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن إسماعيل يوسف على أن حسم بطاقة التأهل إلى دور المجموعات من مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي سوف يكون في مباراة الإياب، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن فريقه سوف يُقدم أدائاً أفضل بكثير مما قدمه في مباراة الذهاب نظراً إلى العديد من الإعتبارات.

ومن المنتظر أن تُقام مباراة الإياب بين فريق الزمالك وبين ضيفه فريق ديشا الإثيوبي في اليوم الثامن عشر من عمر الشهر الحالي على ملعب السويس الجديد على الأراضي المصرية.

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