لجنة الكرة بالأهلي تُفكر جدياً في ضم ثنائي الزمالك الصيف المقبل

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأربعاء الموافق لليوم السابع من شهر مارس الحالي أن لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي حالياً تُفكر جدياً في التعاقد مع ثنائي فريق الزمالك في الميركاتو الصيفي المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب ترغب في ضم كلاً من الثنائي محمد إبراهيم ومعروف يوسف من نادي الزمالك عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة، وذلك في إطار سعي لجنة الكرة لتدعيم صفوف المارد الأحمر قبل انطلاقة الموسم المقبل.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن ذلك الملف سوف يتم مناقشته بشكل أكبر في الاجتماع المقبل للجنة الكرة بالنادي الأهلي في حضور الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أن يتم اتخاذ القرار النهائي سواء بالدخول في المفاوضات مع نادي الزمالك أو بصرف النظر عن الفكرة قبل فتح باب سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.

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