مانشستر سيتي يُكمل عقد المتأهلين لربع نهائي دوري الأبطال من بوابة بازل

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تأهل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي إلى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا رغم خسارته على يد ضيفه فريق بازل السويسري بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم السابع من شهر مارس الحالي على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق بازل في المباراة كلاً من محمد اليونسي في الدقيقة السابعة عشر وأيضاً ميشيل لانغ في الدقيقة الحادية والسبعين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق مانشستر سيتي في المباراة البرازيلي جابرييل جيسوس في الدقيقة الثامنة.

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وجاءت هذه المباراة في إطار إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م، علماً بأن مباراة الذهاب كانت قد انتهت على وقع فوز كاسح لمصلحة فريق مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل لا شئ على ملعب سانت جاكوب بارك على أرض دولة سويسرا.

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