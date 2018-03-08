تعرف على قيمة التلفيات الكاملة عقب شغب جماهير الأهلي في ملعب القاهرة الدولي

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كشف علي درويش رئيس هيئة ملعب القاهرة الدولي في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الأربعاء الموافق لليوم السابع من شهر مارس الحالي عن قيمة التلفيات والخسائر النهائية والكاملة في مدرجات ملعب القاهرة الدولي، وذلك عقب أحداث شغب جماهير النادي الأهلي في مساء يوم الثلاثاء الماضي أمام نادي مونانا.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له في مساء يوم أمس عبر شاشة قناة أون سبورت في برنامج مساء الأنوار رفقة الإعلامي مدحت شلبي، أكد علي درويش أن القيمة النهائية للتلفيات التي تسببت بها بعض جماهير النادي الأهلي قد وصل إلى مبلغ 650 ألف جنيه مصري.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار علي درويش إلى أن هذه التلفيات عبارة 1044 كرسي إضافة إلى 5 كاميرات مراقبة تم تكسيرهُم بشكل كامل من جانب الجماهير المشاغبة، مشدداً في ختام تصريحاته على أن هيئة ملعب القاهرة الدولي لن ترفض استضافة مباريات فريق الزمالك الأفريقية ولكن يجب أولاً الحصول على موافقة الجهات الأمنية.

وكان علي درويش رئيس هيئة ملعب القاهرة الدولي قد أكد في صباح يوم أمس الأربعاء، أن هيئة ملعب القاهرة الدولي سوف تقوم بإرسال خطاب رسمي إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في الأيام القليلة القادمة، على أن يتضمن ذلك الخطاب القيمة الرسمية لتلفيات ملعب القاهرة الدولي لكي يتحمل النادي الأهلي تكاليف الإصلاحات بالكامل.

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