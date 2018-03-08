حسام حسن: نتيجة الذهاب أمام سيمبا إيجابية وواثق في تأهل المصري

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قام الكابتن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي بالتعليق في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الأربعاء الموافق لليوم السابع من شهر مارس الحالي على نتيجة التعادل، التي عاد بها فريقه من خارج أرضه من أمام مضيفه فريق سيمبا التنزاني في إطار ذهاب دور ال32 من مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي 2018 م.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له في مساء يوم أمس الأربعاء في برنامج مساء الأنوار المذاع عبر شاشة قناة أون سبورت رفقة الإعلامي مدحت شلبي، أكد الكابتن حسام حسن أن نتيجة التعادل التي حققها فريقه في مباراة الذهاب تُعتبر إيجابية للغاية.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن حسام حسن على أن فريق المصري البورسعيدي سوف يحسم بطاقة التأهل إلى دور المجموعات في مباراة الإياب، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه واثق من حدوث ذلك بنسبة كبيرة للغاية مطالباً جماهير النادي المصري بضرورة دعم الفريق في هذه المباراة.

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