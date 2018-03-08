رئيس نادي الرجاء يتحدى الزمالك قبل مواجهة الفريقين في الدوري المصري

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تحدث سعد أبو صندوق رئيس مجلس إدارة نادي الرجاء في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الأربعاء الموافق لليوم السابع من شهر مارس الحالي عن المواجهة المقبلة لفريقه، والتي سوف تجمع بينه وبين نظيره فريق الزمالك في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له في مساء يوم أمس الأربعاء في برنامج “كورة كل يوم” المذاع عبر شاشة مصر الأولى رفقة الإعلامي كريم حسن شحاتة، أكد سعد أبو صندوق أن فريق الرجاء قادر على تحقيق الانتصار على حساب فريق الزمالك في الجولة القادمة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد سعد أبو صندوق على أن مجلس إدارة نادي الرجاء تدعم كافة لاعبي فريق الرجاء، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الهدف الرئيسي للجميع داخل النادي هو أن يضمن فريق الرجاء بقائه في الموسم المقبل ضمن صفوة أندية كرة القدم المصرية.

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