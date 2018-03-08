أليغري: فخور بتدريب يوفنتوس وتركيزنا الآن على الدوري الإيطالي

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قام الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس الإيطالي بالتعليق في مساء يوم أمس الأربعاء الموافق لليوم السابع من شهر مارس الحالي على الفوز الذي حققه فريقه، والذي جاء على حساب مضيفه فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي بهدفين مقابل هدف واحد في إطار إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

فمن خلال تصريحات صحفية له لإحدى الصحف الإيطالية، أكد المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليغري أنه فخور للغاية بتدريب فريق يوفنتوس وتحديداً المجموعة الحالية التي تتواجد في صفوف الفريق، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن تأهل فريقه إلى الدور ربع النهائي كان مستحقاً بالرغم من سوء أداء الفريق في الشوط الأول من مباراة الإياب.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليغري على أن كامل تركيز فريقه بات منصباً في الوقت الحالي على مبارياته في مسابقة الدوري الإيطالي، وخاصة وأن فريق يوفنتوس بات قريباً للغاية من استعادة صدارة ترتيب الكالتشيو وتحديداً في حالة فوزه في مباراته المؤجلة أمام ضيفه فريق أتالانتا.

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