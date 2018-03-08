فيديو: ثروت سويلم يكشف عن مفاجأة بخصوص أحداث شغب جماهير الأهلي أمام مونانا

تحدث ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم في ساعة متأخرة في مساء يوم أمس الأربعاء الموافق لليوم السابع من شهر مارس الحالي عن أحداث الشغب التي قامت بها بعض جماهير النادي الأهلي في مساء يوم الثلاثاء أمام الفريق الغابوني في مسابقة دوري أبطال أفريقيا على ملعب القاهرة الدولي.
فمن خلال تصريحات تليفزيونية له في مساء يوم أمس الأربعاء في برنامج “مساء الأنوار” المذاع عبر شاشة قناة أون سبورت رفقة الإعلامي مدحت شلبي، أكد ثروت سويلم أن أحداث الشغب التي قامت بها بعض جماهير النادي الأهلي كانت مرتبة قبل انطلاقة المباراة.
وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار ثروت سويلم إلى أن ما حدث أمر غير مبشر على الإطلاق بخصوص مسألة عودة الجماهير من جديد إلى المدرجات في الفترة القادمة، مشدداً في الوقت ذاته على أن اللعب على ملعب القاهرة الدولي في الفترة القادمة سوف يكون بدون حضور الجماهير.
تصريحات ثروت سويلم بخصوص أحداث شغب جماهير الأهلي
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