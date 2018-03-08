موعد مباراة ميلان وأرسنال بمشاركة “محمد النني” في الدوري الأوروبي اليوم الخميس 8/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ميلان وأرسنال بمشاركة “محمد النني” في الدوري الأوروبي، يستقبل فريق ميلان الإيطالي نظيره فريق أرسنال الإنجليزي في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الثامن من شهر مارس الحالي على ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو، وذلك في إطار ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م.

موعد مباراة ميلان وأرسنال

ستُقام مباراة ميلان وأرسنال في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الثامن من شهر مارس الحالي، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة ميلان وأرسنال

ستكون مباراة ميلان وأرسنال منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق خالد الحدي هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

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