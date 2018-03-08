تعرف على مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم الخميس 8/3/2018 والقنوات الناقلة للمباريات

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يشهد اليوم الخميس الموافق لليوم الثامن من شهر مارس الحالي إقامة مباريات ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم أبرز مواعيد هذه المباريات إضافة إلى القنوات الناقلة لها.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ولوكوموتيف موسكو

ستُقام مباراة أتلتيكو مدريد الإسباني ولوكوموتيف موسكو الروسي في مساء اليوم على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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وستكون المباراة منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وسالزبورغ

ستُقام مباراة بوروسيا دورتموند الألماني مع سالزبورغ النمساوي في مساء اليوم على ملعب سيغنال إيدونا بارك، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وستكون المباراة منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المصري أحمد عبده هو معلق المباراة.

موعد مباراة لاتسيو ودينامو كييف

ستُقام مباراة لاتسيو الإيطالي ودينامو كييف الأوكراني في مساء اليوم على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، وذلك في تمام الساعة 22:05 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 23:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وستكون المباراة منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق نوفل باشي هو معلق المباراة.

موعد مباراة أولمبيك مارسيليا وأتلتيك بيلباو

ستُقام مباراة أولمبيك مارسيليا الفرنسي وأتلتيك بيلباو الإسباني في مساء اليوم على ملعب الفيلودروم في جنوب فرنسا، وذلك في تمام الساعة 22:05 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 23:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وستكون المباراة منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق الجزائري عادل خلو هو معلق المباراة.

بقية مباريات الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي

سيسكا موسكو الروسي / أولمبيك ليون الفرنسي 20:00 مساءً بتوقيت القاهرة

لايبزيغ الألماني / زينيت الروسي 22:05 مساءً بتوقيت القاهرة

سبورتينغ لشبونة البرتغالي / فيكتوريا بلزن التشيكي 22:05 مساءً بتوقيت القاهرة

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