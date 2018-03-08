الكاف يكشف عن العقوبات المحتمل توقيعها على الأهلي بسبب شغب جماهيره

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كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم الخميس الموافق لليوم الثامن من شهر مارس الحالي عن العقوبات المحتمل توقيعها على النادي الأهلي في الأيام القليلة القادمة، وذلك بسبب أحداث الشغب التي قامت بها جماهيره في مساء يوم الثلاثاء الماضي في أولى مباريات المارد الأحمر الأفريقية على ملعب القاهرة الدولي.

فمن خلال تصريحات صحفية اليوم الخميس، أكد حمادة شادي مسئول الشركة الراعية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن أحداث الشغب التي قامت بها جماهير الأهلي في المباراة الأولى للمارد الأحمر في مسابقة دوري أبطال أفريقيا سوف تُكلفه عقوبة تصل إلى حوالي مبلغ 20 ألف دولار.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد حمادة شادي على أن الاتحاد الأفريقي لن يقوم بحرمان الجماهير من الحضور إلى المدرجات وخاصة في ظل حصوله على نسبة 10% من نسبة بيع التذاكر، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه في حالة تكررت هذه الأحداث من جديد فإن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم سوف يُضاعف العقوبة على النادي الأهلي.

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